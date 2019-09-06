Асбест, Свердловская область, 6 сентября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В Асбесте (Свердловская область) ищут кандидатуру на пост председателя гордумы. Об этом сообщает ЕАН.

Города-россия.рф Асбест, Свердловская область

По информации СМИ, новым спикером может стать депутат Сергей Жернаков (СР) — якобы он выстроил хорошие отношения с мэром и стал основным волеизъявителем большинства парламентариев.

Также на месте председателя видят главу фракции «Единой России» Дмитрия Александрина и директора городского фонда поддержки предпринимательства Сергея Ларионова (СР).

Напомним, бывший председатель городской думы Асбеста Андрей Самарин намерен обжаловать решение суда о снятии с него депутатских полномочий, которое было вынесено 8 августа 2019 года. Апелляционную жалобу экс-спикер планирует направить в Свердловский областной суд.