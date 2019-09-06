Людиново, Калужская область, 6 сентября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Первый открытый районный фестиваль казачьей культуры «Любо братцы, любо!!!» состоится 7 сентября на открытой сценической площадке в парке культуры и отдыха калужского города Людиново, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru На выставке «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея.

Участниками фестиваля станут культурно-досуговые учреждения, общественные казачьи организации области, художественные коллективы казачьей песни и танца, отдельные исполнители. Большой казачий праздник будет организован в рамках мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения территории Людиновского района Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, 90-летию со дня образования Людиновского района и 393-летию города Людиново.

Учредителями первого фестиваля казачьей культуры выступили администрация и отдел культуры Людиновского района, МКУ «Центр культурного развития» Передвижной центр культуры совместно с Людиновским хуторским казачьим обществом Калужского отдельского казачьего общества ВКО «Центральное казачье войско» при поддержке министерства экономического развития Калужской области.