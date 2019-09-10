Киев, 10 сентября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Церковная дипломатия помогает союзникам Украины лучше понять эту страну, полагает ее экс-президент Петр Порошенко, о чем он и заявил на праздновании 50-летия освящения собора Святой Софии, главного греко-католического собора Италии. Тем не менее созданная Порошенко Православная церковь Украины (а точнее — Святейшая церковь Украины, СЦУ) в плане дипломатии испытывает заметные трудности. Получив томос восемь месяцев назад, она до сих пор добилась признания лишь от Константинопольского патриархата, это из всех 13 церквей канонического православного диптиха. Есть ли сдвиги на этом пути, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Давление Константинополя не проходит даром, уже Постоянный Синод Церкви Греции признал «нормальное право Вселенского патриарха на предоставление автокефалии». Это решение греков дало украинским автокефальщикам повод заявить, что Синод на деле признал как раз законность томоса — то есть признал раскольническую церковь за каноническую. И, с одной стороны, делать столь громкие выводы рано, потому что тему украинской автокефалии хитрые греки оставили на усмотрение своего предстоятеля, архиепископа Иеронима II, который, в свою очередь, высказался в духе греческой поговорки «завтра утром» — аналога нашего «после дождичка в четверг». Архиепископ указал на большую ответственность такого решения, принимать которое сам он никак не дерзнет, а предоставит решать Архиерейскому Собору — только не следующему, а вообще. Не уточнил, какому именно. В повестке же ближайшего, октябрьского, Собора Украина вообще не числится.

С другой стороны, тянущий время архиепископ может в итоге и дать добро, потому что к делам церковным в этом деле примешиваются политические и даже энергетические. Ведь Греции сейчас очень нужна американская помощь: в Восточном Средиземноморье в последние годы было обнаружено несколько крупных месторождений газа, из-за которых мгновенно сформировалась новая зона напряженности между Турцией и Грецией. В итоге правительству Греции нужна помощь США для решения проблемы, а украинский томос, как известно, проект американский. Поддержка Церкви в этом была бы как нельзя кстати.

Читайте статью Андрея Ганжи «ПЦУ и Греция: прорыв или фальстарт?».