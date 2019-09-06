Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» будет играть на «Ростов Арене» до конца сезона 2019/20. Об этом 6 сентября заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, сообщает «Чемпионат».

Kremlin.ru Стадион «Ростов Арена»

"Все оставшиеся домашние матчи «Ростов» будет играть на «Ростов Арене», — сказал Аракелян.

Он добавил, что нет никакой конфликтной ситуации между «Ростовом» и компанией «Спорт-Ин», которая занимается управлением стадиона «Ростов-Арена».

По словам Аракеляна, к концу года планируется передача стадиона в собственность Ростовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Спорт-Ин» расторгла договор аренды с «Ростовом» из-за долгов. В «Ростове» рассматривали вариант проведения домашних матчей в других городах.