Липецк, 6 сентября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело о брошенном новорождённом младенце, которого нашли в лесопосадке в посёлке Тракторостроителей, сообщил портал Gorod48.

Александр Комаров ИА REGNUM Дорога в лесу

Ребёнок находится в областной детской больнице. Полиция разыскивает его мать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, младенца нашли прохожие в лесополосе на улице Коммунистической микрорайона Липецкого тракторного завода. Ребёнок был обвит пуповиной. Он родился здоровым, его жизни ничего не угрожает.