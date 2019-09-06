Калуга, 6 сентября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. 31 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в результате которых двое детей погибли и 30 получили травмы, произошло на территории Калуги за 8 месяцев 2019 года, сообщила 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД управления МВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 Проварка перевозки несовершеннолетних пассажиров

Из 31 дорожных происшествий с детьми четыре случая произошли по неосторожности самих несовершеннолетних. Это переход проезжей части в неустановленном месте, переход дороги на запрещающий сигнал светофора, пересечение дороги по пешеходному переходу на велосипеде, а также по вине взрослых.

С началом нового учебного года, в Калуге стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения». Его задачи — пресечение и выявление нарушений в сфере перевозки детей в транспорте, при пересечении детьми проезжей части, а также непредставление водителями преимущества малолетним пешеходам.

«В рамках данного мероприятия все посты и маршруты ДПС приближены к школам и детским садам. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделяют надзору в сфере соблюдения требования Правил в области перевозки детей», — сказала Екатерина Линькова.