Поработали: правительство РФ обвинили в падении реальных доходов населения
Москва, 6 сентября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Так называемая стабильность российской экономики обернулась истощением внутреннего материального резерва, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что экономическая политика правительства РФ была настолько эффективна, что «точно попадет в учебники».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС Орешкин заявил, что за последние пять лет в РФ провели много реформ: ввели инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, большую программу бюджетной консолидации, перешли к плавающему валютному курсу. То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, по словам Орешкина, точно попадет в учебники.