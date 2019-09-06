Москва, 6 сентября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Так называемая стабильность российской экономики обернулась истощением внутреннего материального резерва, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что экономическая политика правительства РФ была настолько эффективна, что «точно попадет в учебники».

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«Это, по словам Орешкина, в частности подтверждается тем, что пять-шесть лет назад бюджет балансировался при нефти в 120 долларах, а сейчас нефть в два раза дешевле, и никакой катастрофы нет, — сказал Комолов. — Однако важно понимать, что внешняя стабильность была обеспечения проеданием внутреннего материального резерва. Для того чтобы балансировался бюджет и чтобы правительство отчитывалось о хороших макроэкономических показателях, проводилась такая политика, которая привела к падению реальных доходов населения, износу основных фондов и все большему отставанию экономики РФ от остального мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС Орешкин заявил, что за последние пять лет в РФ провели много реформ: ввели инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, большую программу бюджетной консолидации, перешли к плавающему валютному курсу. То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, по словам Орешкина, точно попадет в учебники.