Москва, 6 сентября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Информация о возгорании поступила в ведомство в 14:43 мск. Загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома на Каширском шоссе. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

По данным ГУ МЧС, квартира была сильно захламлена. Ликвидация пожара произошла в 15:00 мск.

В результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. Начато расследование причин и обстоятельств пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в частном жилом доме в Ростове-на-Дону. Дом был уничтожен огнём полностью, пострадавших нет.