Украинский рынок земли должен привлечь польских инвесторов — Пехота
Варшава, 6 сентября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Польским инвесторам следует задуматься о вложениях в украинскую землю, заявил экс-министр экономики Польши Яцек Пехота 5 сентября в интервью газете Rzeczpospolita
Он отметил, что из-за договора об ассоциации с Евросоюзом, украинская аграрная промышленность будет становиться всё более конкурентоспособной на европейском рынке.
Пехота признал, что коррупция на Украине является одной из главных проблем, но добавил, что ситуация меняется.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту и правительству разработать и принять законы, необходимые для запуска рынка земли на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что при запуске рынка земли, на Украине будут руководствоваться опытом Польши.
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