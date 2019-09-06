Вашингтон, 6 сентября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Проект резолюции против возвращения к формату G8 («большой восьмёрки») внёс в палату представителей США член Демпартии США Альбио Сайрес. Законопроект 6 сентября опубликован на сайте американского Конгресса.

«Палата представителей США призывает всех лидеров «группы семи» выступить против возвращения России», — говорится в тексте документа.

Также, как считает автор законопроекта, Россия сможет принять участие в G7 только после выполнения определённых условий. По мнению конгрессмена, Россия «оккупировала» некоторые территории Украины и «совершает атаки на демократию» во всем мире и для участия в саммите ей нужно отказаться от подобных действий.

Кроме того, Альбио Сайрес считает, что поддерживающий возвращение России в формат G8 президент США Дональд Трамп, этим выступает против некоторых, принятых в США, законов и консенсуса международного сообщества.

Отметим, ранее, 20 августа, президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в «большую восьмёрку» целесообразным, так как её касаются многие обсуждаемые саммитом темы.

Как передавало ИА REGNUM, зимой 2013−2014 года в результате киевского майдана, на Украине произошел незаконный государственный переворот, в результате которого Крым путем всеобщего легитимного голосования вышел из состава Украины и присоединился к России, а на юго-востоке страны началась гражданская война, которую власти Украины упорно, безуспешно и бездоказательно пытаются представить в виде полноценного военного конфликта с Россией.