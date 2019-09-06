Москва, 6 сентября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Российский рубль, сегодня, 6 сентября, на фоне роста аппетита к рисковым активам и положительной динамики нефтяных котировок, постепенно укрепляет свои позиции торгуясь к американскому доллару под отметкой в 66,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

ИА REGNUM Рубль

«Положительное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать договоренность США и Китая, о проведении 13 раунда переговоров, а также разрядка ситуации вокруг закона об экстрадиции из Гонконга.

Это создает некоторые предпосылки, к тому что торговые войны наконец завершатся и последствия от замедления мировой экономики удастся смягчить», — пояснил эксперт.

Также стоит учесть и положительный эффект для рубля, от экономического форума во Владивостоке (ВЭФ), на котором заключено рекордное количество контрактов.

«Все это говорит о том, что сегодняшнее решение Банка России, который снизил процентную ставку с 7,25% до 7,00%, не окажет серьезного негативного эффекта. До закрытия торгов, российская валюта по отношению к доллару США останется в диапазоне 65,80−66,10», — считает Хоменко.

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