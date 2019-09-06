Брянск, 6 сентября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. В некоторых образовательных учреждениях Брянска предстоящий понедельник 9 сентября станет нерабочим днём. Так, на учёбу не придут ученики школы № 6, лицея № 27. Официально понедельник назвали «санитарным» днём.

Дарья Драй ИА REGNUM Школьница

Во многих школах расположены избирательные участки. После единого дня голосования 8 сентября комиссиям может понадобиться дополнительное время для пересчёта бюллетеней и подведения итогов, сообщает НашБрянск.ру. Журналисты издания БрянскToday связывают выходной день с соблюдением трудового законодательства — в тех учебных заведениях, где 1 сентября был рабочим днём для педагогов, таким образом исключат переработку.

8 сентября 2019 года в Брянской области выбирают депутатов областной думы, а также представителей поселковых и сельских Советов, некоторых глав поселений.