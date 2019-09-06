Баргузинский район, Бурятия, 6 сентября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В Бурятии начали мониторинг водной растительности в акватории Байкала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения «Заповедное Подлеморье», в августе в Чивыркуйском заливе были разбиты мониторинговые площадки по наблюдению.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Учёные отмечают, что по состоянию водной растительности можно судить о состоянии водоёма.

«Водные растения служат пищей для травоядных рыб и средой обитания для всей ихтиофауны… Кроме того, зелёные водоросли выступая пищевыми конкурентами предотвращают развитие сине-зелёных водорослей, выделяющих токсины», — отметили в учреждении.

По результатам первых исследований отмечается, что разнообразие водных растений в заливе остаётся высоким. Здесь есть и т. е. харовые водоросли, которые выступают индикаторами чистой воды.

«Анализ флоры и проведенные замеры продуктивности станут основой для долговременного мониторинга состояния водной растительности — одного из главных элементов биоты красивейшего залива озера Байкал», — сообщили в «Подлеморье».

Напомним также, что в последнее время учёные бьют тревогу из-за массового распространения на мелководье озера спирогиры, которая дестабилизирует экосистему озера. Как сообщало ИА REGNUM, в результате на Байкале растёт концентрация токсинов.

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