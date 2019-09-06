Москва, 6 сентября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. За период с января по август 2019 года продажи немецкой компании Volkswagen в России выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen.ru Volkswagen Polo

В общей сложности за восемь месяцев 2019 года было продано на российском рынке 66 626 автомобилей немецкой марки. Однако в августе произошел небольшой спад продаж. За этот месяц реализация упала на 1% до 8527 автомобилей.

Лидером по продажам среди моделей Volkswagen в России стал седан Polo, который был продан в августе в количестве 4627 экземпляров, что на 10% меньше, чем в 2018 году.

Стоит отметить, что российские автолюбители все чаще стали отдавать предпочтение внедорожникам немецкой марки. Например, продажи кроссовера Volkswagen Tiguan за август 2019 года выросли на 33% по сравнению с августом 2018 года, что в количественном выражении составляет 3134 авто. А реализация внедорожников Touareg увеличилась на 10% — 430 проданных машин.

Напомним, за семь месяцев 2019 года в России выросли корпоративные продажи автомобилей немецкой автокомпании Volkswagen.

Читайте также: В Китае стартовали продажи Volkswagen Jetta VS5