Москва, 6 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Экономика России благодаря Москве получает каждый пятый рубль, заявил в интервью «России 24» мэр столицы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столица

По его словам, город ежегодно перечисляет в бюджет страны порядка 2 трлн рублей, а также создает 2 млн рабочих мест для жителей Подмосковья и порядка 3,5 млн — для жителей других российских регионов.

Кроме того, отметил Собянин, вложения Москвы в федеральную казну позволяют России выравнивать бюджетную обеспеченность в других регионах. На вопрос журналиста, откуда у столицы такие деньги, чиновник пояснил, что Москва производит больше 20% валового регионального продукта страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что Москва является крупнейшим донором России с точки зрения бюджета и в целом экономики. Таким образом он ответил на распространённое мнение, что «якобы Россия кормит Москву».

«Никто никого не кормит, и в то же время Москва является крупнейшим донором России и с точки зрения экономики, и с точки зрения бюджета. С территории Москвы в федеральный бюджет поступает около 2 трлн рублей налоговых платежей — это огромный объём. Он вполне сопоставим с финансовой помощью всем регионам страны с точки зрения межбюджетных отношений, субсидий, субвенций», — сказал столичный градоначальник.

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