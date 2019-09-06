Санкт-Петербург, 6 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Делегация представителей госкорпорации «Росатом» с рабочим визитом побывала на полигоне токсичных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, рабочая встреча состоялась в развитие достигнутых в марте текущего года договоренностей временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым.

«Росатом» Полигон «Красный бор»

Представители ФГУП «РосРАО» во главе с заместителем генерального директора по развитию Максимом Корольковым и руководители компании «Русатом Гринвей» (дивизион экологических проектов Росатома), провели на полигоне рабочую встречу с председателем Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денисом Беляевым.

Участники мероприятия осмотрели шлюз-регулятор, пруды-накопители, открытые карты с жидкими органическими и неорганическими отходами, локальный комплекс очистных сооружений, зону размещения закрытых карт. Директор полигона Алексей Трутнев рассказал о текущем состоянии объекта, а также ознакомил участников с имущественным комплексом ГКУ.

Корольков подчеркнул, что РосРАО и Росатом имеют большой опыт по рекультивации объектов накопленного экологического вреда, располагают собственной научно-технической базой и высококвалифицированным персоналом для реализации такого сложного проекта.

Беляев отметил, что в настоящее время на федеральном уровне проходит согласование проект распоряжения правительства Российской Федерации о передаче полигона, однако и после завершения передачи объекта, по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, руководство Санкт-Петербурга продолжит держать ситуацию на полигоне на особом контроле и участвовать в необходимых мероприятиях по устранению крупнейшей экологической проблемы Северо-Запада России.

Решение о выборе оператора и финансировании рекультивации может быть принято правительством РФ в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Распоряжением правительства РФ необходимо утвердить источники финансирования, заказчика и порядок привлечения исполнителя.

После этого исполнитель сможет провести инженерные изыскания, подготовить концепцию комплексных технологических решений.

Полигон «Красный бор», расположенный в 30 км от Санкт-Петербурга, занимает 67,4 га и содержит свыше 2 млн тонн опасных отходов.