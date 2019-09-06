Пекин, 6 сентября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. С официальным визитом в Китае находится федеральный канцлер ГерманииАнгела Меркель, прибывшая в Пекин на заседание китайско-германского экономического консультативного совета по приглашению премьера Госсовета КНРЛи Кэцяна, сообщает 6 сентябряСиньхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

Официальный представитель vинистерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что обсуждаться будет создание платформы по сотрудничеству и обмену между предприятиями и компаниями двух стран и развитие взаимодействия в торгово-экономической сфере.

В настоящее время, по его словам, идет подготовка к Китайскому международному ЭКСПО, которое пройдет в ноябре. Заявки на участие в нем уже направили более 200 немецких компаний. Германия лидирует на предстоящем ЭКСПО и по размерам демонстрационных площадей.

Отмечается, что существенно растут немецкие инвестиции в Китай, объем которых в годовом выражении за первую половину 2019 года вырос почти на 63%. Встречные китайские инвестиции в ФРГ также выросли на 27,6%. Двусторонний товарооборот двух стран достиг 107 млрд долларов.

Также сообщается, что 5 сентября Меркель была принята председателем КНР Си Цзиньпином.