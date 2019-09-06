Ереван, 6 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Граждане Армении спешат до конца года импортировать как можно больше легковых автомобилей, поскольку после этого таможенные пошлины на них значительно вырастут. Именно по этой причине в 2019 году количество поставляемых в страну автомобилей резко увеличилось. Кто-то привозит машину для личного пользования, кто-то — для продажи по более высокой цене. Автомобили импортируются из Германии, Японии, США, Кореи и других стран.

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По данным таможенной службы Армении, в первом полугодии этого года в страну было ввезено 53 210 автомобилей, за тот же период 2018 г. — 26.410, что свидетельствует о двойном росте числа импортированных машин.

Что касается их стоимости, то в первом полугодии этого года общая (таможенная) стоимость импортированных автомобилей составила 139 млн долларов. По сравнению с прошлогодним показателем это больше на 32 млн долларов, или на 29.5%.

Как пишет издание hetq.am. получается, что показатели импорта автомобилей росли быстрее их стоимости. Это означает, что стали привозить более дешевые автомобили. Если в первом полугодии 2018 г. средняя таможенная стоимость одного автомобиля составляла около 4.1 тыс. долларов, то в первом полугодии этого года — 2.6 тыс. долларов. Напомним, что таможенная стоимость включает как стоимость покупки товара, так и расходы на его перевозку, страхование, брокерские услуги и все те платежи, которые импортер оплатил до доставки товара к армянской границе.

Можно с уверенностью говорить о росте объемов импорта автомобилей в Армению, который продолжается и сегодня. Последние показатели можно назвать рекордными. Граждане стремятся привезти и растаможить машины до конца года, так как потом пошлины на них вырастут. С 2020 г. таможенные пошлины на автомобили, ввозимые в Армению из стран, не являющихся членами ЕАЭС, будут соответствовать единым таможенным пошлинам союза. Так, министерство экономики пояснило, что если сейчас таможенная пошлина на автомобили 5−7-летней давности составляет 10%, то с 1 января 2020 г. она увеличится до 20%. Иными словами, в результате членства Армении в Евразийском экономическом союзе таможенные пошлины на автомобили, доставляемые из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, России) снизились, но при этом пошлины на автомобили из США и других стран значительно вырастут.

Если граждане не успеют до 31 декабря этого года организовать ввоз и растаможку машин, то буквально со следующего дня им придется платить по гораздо более высоким тарифам. Ожидается, что с будущего года в Армении подорожают не только автомобили, но и некоторые запчасти к ним. Кстати, в первом полугодии этого года в числе импортируемых в Армению товаров автомобили находятся на втором месте, уступая только газу.

В первом полугодии этого года наибольшее количество автомобилей было импортировано из Германии — 22 000. Их общая стоимость составила 38.1 млн долларов. На втором месте — машины из Японии: было импортировано 14 800 авто на общую сумму около 40.3 млн долларов.

За тот же период из США поступили 10 700 автомобилей на общую сумму около 37 млн долларов.

Легковые автомобили были импортированы также из Канады, Кореи, Китая, Мексики и др. стран.

Сократилось количество машин из России — 229 в первом полугодии этого года против 408 за тот же период 2018 г. Однако руководитель управления таможенной статистики и учета доходов КГД Мнацакан Шарафян пояснил, что показатели России, как и других стран ЕАЭС, не включают количество машин, ввозимых физическими лицами.

В результате резкого роста импорта автомобилей столь же резко вырос отток денег из Армении

Центробанк каждый месяц представляет статистику денежных переводов как из-за границы в Армению, так и из Армении в другие страны. Показатели за июнь этого года свидетельствуют о резком росте оттока денег.

Так, в июне 2019 г. физическими лицами было отправлено через банки за границу 126 млн долларов против 76 млн в том же месяце 2018 г.

Согласно разъяснениям ЦБ, рост оттока денег в июне 2019 г. обусловлен в основном беспрецедентным ростом импорта автомобилей.

Примечательно, что сократился отток денег из Армении в Россию: 92 млн долларов в июне 2019 г. против 105 млн в том же месяце 2018 г.

Данные ЦБ содержат показатели только по России и США, однако статистика импорта автомобилей показывает, что отток денег вырос не только в направлении США, но и в направлении ЕС, Китая, Кореи, Канады и других стран.