Москва, 10 сентября, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Казалось бы, подавлять или нет массовые беспорядки — странный вопрос для страны, которая не собирается прекращать свое земное существование. Тем не менее почему-то многими считается, что акты нарушения закона протестующими по тому или другому поводу не должны наказываться в соответствии с законом. Насколько ошибочна эта точка зрения, обсуждает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бунтарь

Пример т.н. развитых стран во всем мире показывает: революционеров надо подавлять обязательно и жестко, используя самые резкие способы противодействия. Логика этого утверждения проста и очевидна, если задуматься о тех последствиях, которые вытекают из его невыполнения. Привычка сопротивляться силовым органам может уронить их авторитет настолько, что и действовать эффективно в какой-то момент они окажутся неспособны. А дойти до этой точки — значит передать власть на улице любым бузотерам, преследующим любые цели, и отнюдь не всегда возвышенные, как пытаются представить дело уличные романтики.

Попытка спрятаться за спинами вытащенных на митинги в качестве живого щита женщин, детей и стариков ничего в данном утверждении не меняет. Хаос, который возникнет в результате победы протестующих над силовиками, всегда оказывается хуже того, что предшествовало в этом противостоянии.

Читайте статью Александра Халдея «Бить или не бить — вот в чём вопрос»