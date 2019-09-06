Москва, 6 сентября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В Госдуме в заявлении представителя Пентагона увидели подтверждение желания США превратить космос в плацдарм для военных провокаций, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

США на Луне

«Заявление председателя комитета начальников штабов американской армии о том, что Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США подтверждает намерение Пентагона превратить космическое пространство в плацдарм для военных провокаций», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он также обратил внимание на то, что при этом президент США Дональд Трамп, понимая несостоятельность мифа о российской угрозе, снимает финансирование с бюджетных статей по военному сдерживанию России для решения проблемы на границе с Мексикой.

«Очередные провокационные и безответственные действия США целенаправленно создают напряжение в мире и толкают страны на пересмотр своих оборонительных стратегий», — сказал Железняк.

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что Россия и Китай являются «реальными угрозами» для американских космических сил. Об этом он сообщил на пресс-конференции.