Киев, 6 сентября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. «Нормандская четверка» фактически отрабатывает «дорожную карту» по выполнению минских соглашений на примере урегулирования обстановки в Станице Луганской. Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

«Сейчас идет отработка выполнения минских соглашений на примере по урегулированию ситуации в Старице Луганской. Наши все правильно делают в стратегическом и тактическом плане. Если не выполняются (предварительные соглашения с Россией — ред.), выходят на Специальную мониторинговую миссию (ОБСЕ — ред.) и доводят проблему до лидеров нормандской четверки — Франции и Германии … После того как методологически нормализация обстановки будет отработана на примере Станицы Луганской будет заседание «нормандской четверки». На нем подпишут какие-то документы, коммюнике, план, «дорожную карту» как выполнять», — сказал Стариков.

Он напомнил, что Украина хочет быстро восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, чтобы упростить возможность гражданам пересекать линию разграничения в Донбассе.

«Теперь Россия не сможет сказать: «Это не мы, это Украина виновата». А мы готовы делать мост, технику подогнали. Почему это надо делать срочно? Потому что осенью пойдут дожди и мост сложно будет сделать», — добавил Стариков.

Он также назвал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку» «реальной помощью Украине от США, чтобы нормализовать обстановку» в Донбассе.

«Американцы и так участвуют в переговорах в лице спецпредставителя Курта Волкера, который работает на волонтерской основе, ему государство за это не платит. Американцы участвуют и имеют определенное влияние», — напомнил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской украинская сторона начинает восстановление моста. Этот опрос он назвал «стратегическим, приоритетным». Ранее, в июне 2019 года Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской (мост расположенного вблизи линии разграничения и контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ)). До этого у Станицы Луганской противоборствующие стороны развели войска.