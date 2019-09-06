Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону в частном жилом доме произошёл пожар. В региональном управлении МЧС уточнили, что в огне никто не пострадал.

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Сообщение о возгорании поступило 6 сентября в 4:31. В это время огонь бушевал в двухэтажном доме № 17/18, расположенном по улице Сельской. В 5:25 (время московское) пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

«К тушению привлекалось девять единиц техники, 23 человека. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — уточнили в ведомстве.