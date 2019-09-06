Москва, 6 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Приглашение президента Украины Владимир Зеленского посетить Крым — это всего лишь фигура речи, полемический прием. Приехать в Крым украинский президент может лишь в том случае, если он признает его российскую принадлежность — точнее, сам приезд и будет означать такое признание, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя предложение главы Крыма Зеленскому.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Ну, или, как в мечтах украинских «патриотов» — на американском танке. Впрочем, если Украина не принимала в расчёт то, как голосовали жители Крыма и Донбасса на референдумах в 90-х, проводившихся вполне в рамках тогдашнего действующего законодательства, то с чего бы им признавать референдум 2014 года и любые последующие.

Да и собственно интересы жителей Крыма никогда в крымовозвращательной риторике украинских политиков не фигурировали.

Зеленский в любом случае сейчас не настолько уверенно стоит на ногах, чтобы реально решать вопросы спорных территорий тем или иным способом.

Для силового возврата возможностей нет, в то же время любые попытки примирения сделают его мишенью для активной критики националистов.

Так что его приоритетная задача сейчас — попытаться как-то укрепить свою власть и влияние, при этом делая упор на улучшение экономической ситуации. Если эту задачу решить Зеленскому удастся, расширится и воронка возможностей для решения территориальных вопросов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит побывать в Крыму, поговорить с жителями полуострова и принять их волю.

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