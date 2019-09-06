Калужские парламентарии посетили новую школу
Калуга, 6 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы 5 сентября посетили новую школу в микрорайоне Правобережье. Открывшаяся 1 сентября школа рассчитана на 1000 учеников и оснащена современным оборудованием сообщили в пресс-службе Городской думы Калуги. Парламентарии осмотрели учебные кабинеты, столовую, библиотеку, актовый и спортивные залы.
Как сообщила депутатам директор школы Елена Анохина, на 2019 — 2020 учебный год в школе набрано 34 класса, в том числе 7 первых классов. В каждом классе обучается порядка 35 учеников.
Всего в школе 51 учебный кабинет, имеется восемь специализированных кабинетов для проведения уроков химии, физики, биологии и информатики».
Депутаты обратили внимание на необходимость обеспечить соблюдение требований безопасности дорожного движения в районе школы.