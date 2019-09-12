Киев, 12 сентября, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Даже при новом правительстве Украина не избегнет старых проблем, а залогом этому будет уже заявленный курс на обеспечение интересов зарубежных кредиторов в первую и основную очередь. Какие успехи могут ждать Украину на пути, уже пройденном до нее другими странами, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

President.gov.ua Алексей Гончарук

Внешний долг, хотя и реструктурированный в 2015 году, продолжает тяжелым грузом висеть на шее Украины. Причем зависимость его погашения от скорости экономического развития Украины назначена кредиторами так, что чем быстрее страна будет развиваться, тем больше заработанных ею средств будет уходить на погашение долга. Казалось бы, все выглядит логично, только вот за счет чего будет развиваться Украина, да еще и «ускоренными темпами», как заявил ее новый премьер-министр Алексей Гончарук?

Ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни сфера услуг не были пока упомянуты новоназначенным главой украинского правительства. Похоже, что у этой страны вновь замаячила в ближайшем будущем грандиозная распродажа по правилам т.н. «Вашингтонского консенсуса». Чем грозит такое развитие событий — можно понять, взглянув на судьбу экономик Руанды или Сомали, прошедших по этому пути достаточно далеко.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Новый премьер и старая песня в правительстве Украины».