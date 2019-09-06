Москва, 6 сентября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Центробанк РФ не исключает дальнейшего снижения показателя ключевой ставки. Об этом журналистам заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Сегодня Совет директоров решил снизить ключевую ставку до семи процентов годовых и если экономические условия будут складываться в соответствии с нашим прогнозом, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний», — заявила Набиуллина.

Ключевая ставка была снижена на 0,25 процентных пункта до 7%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, большинство аналитиков и экспертов прогнозировали снижение показателя. Кроме того, о необходимости снижения показателя ранее заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.