Киев, 20 сентября, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Новый украинский премьер-министр Алексей Гончарук уповает как на незыблемую догму на следование принципу независимости Центробанка, да и другие рекомендации т.н. «Вашингтонского консенсуса». Чем грозит такая неуклонная решимость, напоминает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галочки

Управляемость Центробанка правительственными директивами не есть такой уж неизбежный путь к краху экономики, как это зачастую представляют адепты либеральной модели. Достаточно взглянуть на Народный банк Китая, лидирующий по богатству среди всех Центробанков мира, при этом пользуется свободой маневра этот лидер вовсе не безоглядно.

Там же, где свобода экономической деятельности восторжествовала над ее смыслом, оказывается, что экономика страны в один непрекрасный момент может начать обслуживать вовсе не ее интересы. Впрочем, и за прошедшее с момента майдана-2014 время экономическое развитие на Украине выглядело скорее как безудержное падение. Как же выглядели «успехи» украинского банковского сектора и к чему они привели хозяйство страны в целом?

Читайте статью Марьяна Сидорива «Из истории банков: специально для украинского премьера».