Ярославль, 6 сентября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

Обманутые дольщики МегаСтроя в Ярославле

Данный эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела Оганнеса Егояна, которого обвиняют в хищении денег дольщиков, вложивших средства в строительство дома компании «МегаСтрой» во Фрунзенском районе Ярославля. Об этом ранее сообщало ИА REGNUM.

«Установлено, что в июне 2016 году один из потерпевших, участник долевого строительства, расплатился с руководителем фирмы застройщика за несколько квартир в строящемся жилом доме земельным участком, стоимостью более 15 млн рублей. Посредством оформления сделок купли-продажи указанного земельного участка с аффилированными к застройщику организациями и физическими лицами руководитель фирмы застройщика продал его, а денежные средства, полученные от продажи участка, легализовал и распорядился по своему усмотрению», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас расследование уголовных дел продолжается, а Башкирии уже начался судебный процесс над Егояном. Там его также обвиняют в мошенничестве при строительстве жилья в Стерлитамаке.