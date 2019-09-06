Село Роза на юге ДНР осталось без электричества из-за обстрелов ВСУ — СМИ
Донецк, 6 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Село Роза, расположенное на юге ДНР, осталось без электричества, сообщило 6 сентября «Донецкое агентство новостей».
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
«В 13:30 в результате боевых действий от трансформаторной подстанции №135 отключилось присоединение, которое питало хутор Роза, населённый пункт полностью обесточен», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ремонтные работы провести пока что не представляется возможным, поскольку населённый пункт всё ещё обстреливают боевики ВСУ. Коммунальные службы готовы приступить к ремонту при первой же возможности.
Напомним, ранее в результате украинского обстрела была ранена мирная жительница ДНР 1957 года рождения.
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