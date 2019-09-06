Цхинвал, 6 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Парламент Южной Осетии обратится к Совету Федерации Федерального Собрания и Государственной думе Российской Федерации по поводу ситуации с незаконным выставлением грузинского поста в селе Уиста Знаурского района Южной Осетии, сообщает 6 сентября ИА «Рес» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.

Osetiainfo.ru Здание парламента Южной Осетии

6 сентября состоится сессия парламента, посвященная принятию обращения к России по данному вопросу. В парламенте указывают, что установление грузинской стороной контроля над частью юго-западной территории Южной Осетии с месторождением богатейших природных залежей талька, мрамора, серпентинита и керамзита, способствует эскалации напряженности в регионе.

Депутаты парламента отметили, что попытки мирного разрешения кризиса в рамках состоявшихся встреч в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) не имели успеха из-за неконструктивной позиции грузинской стороны.

Напомним, Цхинвал потребовал от Грузии убрать пост полиции, однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. 5 сентября пограничники Южной Осетии заняли господствующую в этом районе села Уиста (Цнелис) высоту и стали обустраивать свой пост с целью обеспечения безопасности жителей района и сохранения контроля над территорией.