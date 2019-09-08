Калуга, 8 сентября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Основные и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области проходят в Единый день голосования 8 сентября 2019 года на 34 избирательных участков шести муниципалитетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации облизбиркома.

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На территории Калужской области проходят основные выборы депутатов городской думы Балабаново и думы села Перемышль, дополнительные выборы депутатов Юхновского районного собрания, депутатов Ульяновского районного собрания», депутатов собрания представителей посёлка Воротынск и выборы депутата городской думы Калуги по одномандатному избирательному округу №19.

В выборах принимают участие 39,5 тысячи избирателей, которые на 33 депутатских мандата претендуют 125 кандидатов. Больше всего мандатов должно быть замещено в Балабанове (16), а меньше всего в Калуге — один. В выборах принимают участие как самовыдвиженцы, так и представители от шести политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Казачья партия РФ» и «Партии дела».

Досрочно в регионе проголосовало более 500 избирателей. На избирательных участках в Балабаново и Калуге установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и рамки металлодетекторов. На остальных участках избирателей проверяют ручными металлодетекторами. За ходом голосования следят общественные наблюдатели, в том числе представители местных СМИ. Включена система видеонаблюдения. Порядок на всех избирательных участках области обеспечивают более 130 сотрудников органов внутренних дел, свыше 40 сотрудников Росгвардии, казаки и специалисты частных охранных предприятий.