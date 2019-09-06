Вашингтон, 6 сентября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Министр обороны США МаркЭспер проведет переговоры с главой оборонного ведомства Франции Флоренс Парли, об этом 6 сентября сообщает Reuters со ссылкой на источник.

(сс) Chief National Guard Bureau Марк Эспер

Стороны обсудят совместные действия в Ормузском проливе с целью обеспечения свободы судоходства.

«Мы признаем заинтересованность Франции в обеспечении свободы судоходства в Персидском заливе, мы будем искать пути для использования данного желания в общих интересах», — подчеркнул министр обороны США.

Напомним, ранее Франция отвергла предложение о присоединении к коалиции, возглавляемой США, осуществляющей патрули в Ормузском проливе.