Вашингтон, 6 сентября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Компания Raytheon, один из крупнейших оборонных подрядчиков США, выпустила несколько промо-изображений, на которых в качестве целей показаны новейшие российские танки T-14 «Армата».

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Данные изображения освещают, как Пентагон ищет различные способы использования мощи искусственного интеллекта. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Компания Raytheon считает, что искусственный интеллект даёт несколько потенциальных преимуществ по сравнению с такими универсальными методами, как загрузка учебных материалов из интернета или сосредоточение внимания на механическом запоминании. С помощью технологии ИИ обучение может быть легче адаптировано к отдельным учащимся. Адаптивное обучение на основе ИИ будет распознавать сильные и слабые стороны отдельного ученика и предоставлять материал, наиболее подходящий для этого военнослужащего.

ИИ может сделать обучение более качественным, менее опасным и менее дорогостоящим, чем традиционные силовые или огневые тренировки. Это также позволяет сократить время, необходимое для разработки новых сценариев обучения.

Компания Raytheon уже внедрила искусственный интеллект в текущие учебные программы, в том числе в Объединенный многонациональный центр готовности сухопутных войск США в Германии.

Т-14 «Армата» — российский основной боевой танк нового поколения, созданный на базе универсальной боевой платформы «Армата». Российская армия изначально планировала приобрести 2300 Т-14 в период с 2015 по 2020 год, но в настоящее время эта масштабная программа закупок приостановлена.

Ресурс Defence Blog также отмечает, что опасения по поводу угрозы, создаваемой танками Т-14 «Армата», несомненно, остаются одним из приоритетов для американского военного руководства.