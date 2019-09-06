Москва, 6 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Конгресс США должен чем-то заниматься. Члены конгресса должны изображать бурную деятельность. Вот они и изображают. Буквально недели не проходит, чтобы кто-то из конгрессменов не выдвинул новые идеи очередных антироссийских санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение члены американского Конгресса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

«Тем более, что на фоне русофобских настроений, активно пропагандируемых за океаном, тема практически беспроигрышная. Это на счет забора с Мексикой или торговых войн с Китаем могут быть разные мнения и можно «не угадать» с настроениями вокруг.

А «в очередной раз наказать Россию» — тут точно не промахнешься. Тем более, что поводом для наказания выбрана на этот раз новая тема — нарушение прав человека в ходе протестных митингов.

Поистине, неисчерпаемая по ёмкости тема, если очень старательно, а главное — избирательно, её использовать. Стоит заметить — многомилионные протесты в Гонконге длятся уже более полугода. Четверо человек погибло, а количество пострадавших исчисляется десятками. Но против Гонконга США санкции вводить не предлагают.

Митинги и шествия, проходившие в июле и августе в Москве, не сопровождались массовыми беспорядками, хотя действия полиции и Росгвардии действительно вызывают ряд вопросов и выглядели иногда неоправданно жёсткими.

Но, повторюсь, это не многомилионные еженедельные акции с пострадавшими, как в Гонконге. А виновата опять Россия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции против России предложили ввести американскому президенту Дональду Трампу члены Конгресса. Поводом названы протесты в Москве летом 2019 года.

Читайте также: Трампу предложили повод для новых антироссийских санкций