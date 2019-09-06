В пострадавшем от потопа иркутском Тулуне появится новая ветстанция
Тулун, Иркутская область, 6 сентября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В пострадавшем от мощнейшего наводнения иркутском городе Тулуне будут построено новое современное здание станции по борьбе с болезнями животных. Располагаться оно будет вне зоны затопления, сообщил сегодня, 6 сентября, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, слова которого цитирует официальный сайт региона.
Поясняя необходимость данного решения, глава Приангарья отметил, что после наводнения работникам ветеринарной станции было дано поручение по отлову и содержанию животных и только на территории Тулуна — ветслужба отловила более 400 собак.
«Вы понимаете, что, не сделав эту работу, ситуация в городе была бы совершенной другой», — подчеркнул Сергей Левченко.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. В конце июля ситуация повторилась. Наиболее пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
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