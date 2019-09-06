Минск, 6 сентября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. У Белоруссии есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику, заявил 6 сентября президент республики Александр Лукашенко.

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«Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть», — цитирует Лукашенко Белта.

По его словам, в случае, если Минск начнет поставлять нефть через Польшу, то «мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть».

«Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Россия остаётся основным поставщиком нефти в Белоруссию, однако официальный Минск активно ищет ей замену. При этом он отметил, что «Самыми маржинальными для Белоруссии являются рынки близлежащих стран с наиболее оптимальной логистикой».

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