Киев, 6 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Киеве задержали трёх граждан Украины и гражданина Казахстана при попытке продать 25 тыс. фальшивых евро, сообщили 6 сентября в пресс-службе прокуратуры Киева.

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При задержании у злоумышленников ещё нашли поддельные купюры на сумму 21 тыс. Полицейские отмечают, что фальшивые деньги поступали на Украину из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ задержали троих человек, подозреваемых в изготовлении фальшивых долларов. Злоумышленники уже успели «заработать» на автомобили и намеревались приобрести недвижимость в Запорожской и Донецкой областях.

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