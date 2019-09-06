Лос-Анджелес, США, 6 сентября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В США ушла из жизни актриса Кэрол Линли, которую зрители знают по фильму «Приключение «Посейдона». Об этом 6 сентября сообщил портал Variety.

Кэрол Линли

Линли скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе, расположенном в районе Пасифик Палисадес, это произошло после того, как 3 сентября 2019 года она перенесла сердечный приступ. Актрисе было 77 лет.

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Кэрол Линли начала свою карьеру в качестве модели, когда ей было 15 лет, впоследствии она снялась в фильме «Свет в лесу» (1958). В 1959 году актрису выдвинули на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актерский дебют». В фильме «Приключение «Посейдона» она спела песню The Morning After, которая впоследствии получила премию «Оскар».