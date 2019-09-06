Лондон, 6 сентября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что по его ощущениям Иран постепенно склоняется к переговорам с Соединенными Штатами, об этом 6 сентября сообщает Reuters.

(сс) Chief National Guard Bureau Марк Эспер

Заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о возможности встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани во время саммита Генеральной ассамблеи ООН.

«Мне кажется, что Иран постепенно склоняется к возможности переговоров, надеюсь эта тенденция продолжится», — подчеркнул Эспер во время заседания аналитического центра в Лондоне.

Как передавало ИА REGNUM, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя державами.