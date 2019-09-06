Рязань, 6 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Жителя Рязани возмутил телефонный звонок с рекламой медицинских услуг от одной из клиник города. Мужчина заявил, что не давал предварительного согласия на подобное общение и обратился в антимонопольную службу. Медцентру назначили штраф, который организация пыталась оспорить, рассказали 6 сентября в пресс-службе регионального УФАС.

Суд

Инцидент произошёл ещё в июне 2018 года. Мужчине позвонили из медицинского центра на личный номер телефона, и, несмотря на недовольство клиента, прорекламировали свои услуги. Антимонопольная служба встала на защиту потребителя. За рекламный звонок юридическому лицу назначили административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Руководство клиники обратилось в арбитражный суд. 6 сентября 2019 года Арбитражный суд Рязанской области подтвердил обоснованность вынесенного ранее решения.