Чита, 6 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю предъявлено обвинение бывшему заместителю генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ПАО «ППГХО»). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По мнению следствия, именно этот, теперь уже бывший топ-менеджер, выступил посредником при получении взятки между гендиректором ПАО «ППГХО» и руководством ООО «АргуньСервисТранс». Деньги предназначались за заключение договора об оказании услуг по организации питания работников горнодобывающего предприятия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ПАО «ППГХО» является крупнейшим в Забайкальском крае многоотраслевым горнодобывающим и перерабатывающим предприятием, флагманом российской уранодобывающей отрасли.

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В конце мая 2019 года за дачу взятки в особо крупном размере были задержаны двое: генеральный директор ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского» (ПАО «ППГХО») и местный предприниматель, депутат Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», на имущество наложен арест.

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