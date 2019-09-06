Владивосток, 6 сентября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Количество граждан России, доходы которых ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года, об этом рассказал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Полугодие этого года к полугодию предыдущего — бедность увеличилась с 12,5% до 12,7%. Но мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь будущего года лучше декабря предыдущего», — приводит ТАСС слова министра труда России.

Также Максим Топилин отметил, что на снижение количества бедных повлияет несколько факторов, таких как изменение потребительской корзины с 2021 года.

«В зависимости от того, насколько вырастет корзина, настолько увеличатся МРОТ, региональные доплаты к пенсии, детские пособия», — заявил глава Минтруда при этом отметив, что для того чтобы говорить о рациональной потребительской корзине, её необходимо увеличить для трудоспособного населения и пенсионеров.

При этом Топилин подчеркнул, что при изменении структуры потребительской корзины, роста цен и увеличения прожиточного минимума число бедных вырастет, потому что «планка будет выше».

«Мы исходим из того, что мы должны считать бедность в сопоставлении со старой корзиной. В сопоставимых показателях бедность должна снизиться», — заключил министр труда и социальной защиты России.

Отметим, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября текущего года.