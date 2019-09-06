Москва, 6 сентября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Действительно, в связи с ростом научно-технического прогресса некоторые специальности на российских предприятиях потеряли актуальность, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя сокращение специальностей в колледжах.

Владимир Андрушкевич . Хохлома. 1974

«Ничего удивительного в таком подходе нет — научно-технический прогресс сейчас развивается крайне высокими темпами и те профессии, которые еще недавно были востребованы, уже в скором времени могут исчезнуть совсем.

Либо спрос на них будет столь низким, что держать эти профессии и специальности в официальном перечне, по которому ведется набор студентов в стране, смысла уже не будет.

Это не значит, что некоторые профессии исчезнут окончательно — в России есть немало специальностей, которые хоть и весьма ограниченно, но востребованы. Где-то расписывают посуду под хохлому и гжель, где-то плетут вологодские платки или валяют валенки, где-то ткут ковры ручной работы и т. д.

И отдельные учебные заведения вполне могут иметь в своей программе подготовки обучение по подобным специальностям. Но это не значит, что данную «экзотику» надо держать в официальных перечнях профессий федерального уровня», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобрнауки РФ планирует с 2021 года прекратить набор студентов в средние специальные заведения по девяти профессиям и 23 устаревшим специальностям.

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