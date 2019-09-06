Оренбург, 6 сентября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Река Урал за последние годы сильно обмелела. В 2019 году уровень воды оказался минимальным за 52 года, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Нижне-Волжского бассейнового водного управления Сергея Риделя.

Река Урал

В районе Оренбурга уровень воды по последним данным находится на отметке 170 см., а у Орска — 157 см. Это соответственно на 109 см. и 171 см. меньше многолетних средних показателей.

Как пояснил Ридель агентству, бассейн Урала более чем, а 90% зависит от запасов снега, степени развития паводка, а также уровня увлажнения почвы. 2019 год отметился обилием снега, но он растаял медленно и ушёл в землю. Весной в реке Урал почти не было подъёма воды.