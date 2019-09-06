Москва, 6 сентября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Издатель ролевых игр на русском языке «Студия 101» открыла на краундфандинговой платформе CrowdRepublic сегодня, 5 сентября, кампанию по сбору средств на настольную роевую игру Warhammer Fantasy RolePlay 4.

Настольная игра Warhammer Fantasy RolePlay 4

С момента старта кампания уже собрала уже 76 участников и около 500 тыс. рублей. До её конца осталось ещё 34 дня. Пользователи, желающие увидеть Warhammer Fantasy RolePlay 4 на русском языке, задали «Студии 101» в комментариях различные вопросы.

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Напомним, «Студия 101» ранее успешно завершила пять кампаний на CrowdRepublic, собрав средства на выпуск настольных игр «Кориолис. Третий Горизонт», «Deadlands: Мёртвые Земли, второе издание», «Город Врат. Книга волшебников» и «Клинки во тьме».