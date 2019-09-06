Вашингтон, 6 сентября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Американская компания Tesla сравнила Porsche Taycan и Model S. Сравнительные характеристики двух электрокаров опубликованы на странице компании в Instagram.

Steve Jurvetson Автомобиль Tesla Model S

Сравнение оказалось на стороне американского электромобиля. Скорость разгона у электрокаров почти не отличается — 2,4 против 2,6 секунды. Максимальная скорость Taycan составляет 261 против 261 км/ч у Model S.

Существенная разница у двух электрифицированных моделей оказалась в запасе хода. Так, немецкий электрокар может проехать без подзарядки до 421 км, а вот американская модель — свыше 550 км.

Самое большое отличие в цене. Porsche Taycan обойдется в 185 000 долларов, а Model S — в 99 990 долларов.

Напомним, накануне немецкая компания Porsche представила свой первый электрокар — Taycan.

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