Киев, 6 сентября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Признать переход Крыма в Россию свершившимся фактом Владимиру Зеленскому нужно не только ради уважения к волеизъявлению крымчан, но и ради «протрезвления» самой Украины, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 6 сентября, комментируя заявления главы Крыма Сергея Аксенова.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

Как сообщалось ранее, Аксенов предложил президенту Украины посетить Крым, чтобы самому услышать мнение жителей полуострова о том, «хотят ли они назад на Украину». Крым снова стал российским по воле народа, подчеркнул глава республики.

«То, что говорит глава Крыма Сергей Аксёнов, то, что он предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорить и предлагать, конечно, надо. Это, однако, если называть вещи своими именами, фигура речи, дань политической риторике. На деле же всё нынешнему президенту Украины хорошо известно: и о том, что думают жители Крыма, и о бесповоротности решения о возвращении Крыма в Россию.

Подчеркну, однако, что признать переход Крыма в Россию свершившимся и непреложным фактом Владимиру Зеленскому и его команде надо было бы не только ради уважения к волеизъявлению крымчан, хотя это и немаловажно, и только не ради выстраивания нормальных отношений с Россией, хотя это жизненно необходимо. Это надо было бы сделать ради самой Украины, её собственно «протрезвления», для отказа от химер и сосредоточения на насущной созидательной работе — и экономической, и политической. Но сделать этого Зеленский не сможет, даже если бы захотел: США и Европейский союз не дадут.

Так что по Крыму России предстоят ещё долгие годы противостояния и с Украиной, и с Западом. И надо хорошо понимать, что никакие уступки с нашей стороны способствовать его прекращению не будут. А вот наращивание нашего экономического и политического потенциала, встречное давление — да, помогут прекратить», — отметил Михаил Демурин.