Ереван, 6 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подтвердил подготовку ведомства к встрече премьер-министр республики Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 6 сентября издание Aysor.am.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Встреча состоится. Мы работаем в данном направлении, и это является для нас вопросом повестки», — добавил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Вместе с тем, по словам министра, стороны не отмечают дефицита в контактах на высоком уровне. Армения не имеет ограничений для его активизации в любой момент, добавил Мнацаканян.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября правительство Армении одобрило увеличение американской помощи Еревану на $3,7 млн, до $84,4 млн. Соглашение о выделении гранта стороны подписали 8 мая 2019 года.