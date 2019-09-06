Судак, Крым, 6 сентября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Крымские спасатели обнаружили тело пропавшей пассажирки катера «Камелот», утонувшего под Судаком 5 сентября. Об этом ИА REGNUM 6 сентября сообщили в МЧС Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Обнаружено тело неподалёку от мыса Толстый, сейчас проводится опознание. Из-за сильного шторма тело прибило к скалам и долго не было возможности извлечь его из воды», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время шторма возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек.