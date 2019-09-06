Минск, 6 сентября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В структуре валового потребления топливно-энергетических ресурсов Белоруссии за 2018 год на долю природного газа пришлось 62%. Об этом говорится в опубликованныхматериалах Национального статистического комитета республики.

Albinfo Газопровод

В прошлом 2018 году валовое потребление топливно-энергетических ресурсов в Белоруссии составило 38 млн т угольного эквивалента или 27 млн т нефтяного эквивалента. При этом на долю угля и торфа пришлось всего 3%, 29% — на нефть и 6% — на биотопливо и отходы, ещё 0,14% — на электроэнергию.

Белстат констатировал: Белоруссия входит в ТОП-20 наиболее энергозависимых стран мира. Согласно официальным данным, 16% составляет её энергетическая самостоятельность — т. е. отношение производства (добычи) первичной энергии к объёму валового потребления топливно-энергетических ресурсов.

Энергетическая зависимость Белоруссии — т. е. отношение чистого импорта топливно-энергетических ресурсов к их валовому потреблению, определена на уровне 86%. Лишь на 1% Белоруссия обеспечена собственным газом. Зато на 107% — биотопливом и отходами.

Как видно из данных Белстата, добыча собственных нефти и газа не решает проблему обеспечения республики этим стратегическим сырьём и существенно не влияет на энергетическую самодостаточность постсоветской республики.

В структуре валового потребления топливно-энергетических ресурсов на долю организаций пришлось 44% и 25% — на долю населения. Ещё 14% отнесено к потерям при преобразовании, 4% — к потерям при распределении, и 12% — на неэнергетическое использование.